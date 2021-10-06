Burger King начнет продавать «искусственные» наггетсы

Популярная сеть фастфуда Burger King запустит продажи наггетсов, сделанных из искусственного мяса, сообщает CNBC.

Сеть быстрого питания договорилась с крупнейшим производителем соевого мяса Impossible Foods. Burger King начнет тестировать новый продукт своего меню в американских ресторанах в нескольких городах США.

Burger King рассчитывает, что наггетсы из искусственного мяса привлекут новых клиентов в рестораны. Главный конкурент Burger King, ресторан McDonald’s, который сотрудничает с основным конкурентом Impossible Foods, компанией Beyond Meat, также планирует запустить в США продажи совместного продукта на растительной основе. При этом заменители куриного мяса для сетей быстрого питания считают новинкой.

Эксперты отмечают, что традиционное куриное мясо становится дороже, по данным Bank of America Securities, в 2021 году цены на него выросли вдвое. Наггетсы из искусственной курицы впервые появились в США в сети ресторанов быстрого питания KFC. Фастфуд-гигант начал продавать продукцию компании Beyond Meat, другой крупный производитель соевого мяса Impossible Foods ранее начал продавать наггетсы в американских ресторанах.

В супермаркетах растительный аналог курицы появился в конце сентября 2021 года, замороженное веганское блюдо начали реализовывать продуктовые гиганты Walmart, Kroger и Albertsons. На альтернативное мясо также перешла сеть пиццерий Pizza Hut, добавив искусственную колбасу в пепперони.