В США появился соевый аналог курицы

Крупнейший производитель соевого мяса Impossible Foods впервые начал продавать наггетсы в американских ресторанах. В супермаркетах растительный аналог курицы появится к концу сентября, сообщает CNBC.

Замороженную веганскую продукцию начнут продавать продуктовые гиганты Walmart, Kroger и Albertsons. В течение следующих трех месяцев Impossible Foods планирует разместить продукт в более чем 10 тысячах торговых точек США. Рекомендуемая розничная цена составляет 7,99 доллара за 20 наггетсов. Компания анонсировала продажи в середине июля и вывела заменитель курицы на рынок 7 сентября. Фирма справилась с выпуском продукта гораздо быстрее, чем это ей удалось в прошлый раз, когда Impossible Foods представила альтернативу свинине. Предприятие заявило о запуске продаж веганской колбасы в июне 2020 года, но на полках магазинов они появились лишь через год.

Компания вкладывает значительные средства в расширение исследований, разработок и производства, чтобы не отставать от спроса и привлекать инвесторов. В апреле Impossible Foods сообщила о планах выйти на IPO в ближайшие 12 месяцев. Фирма рассчитывает на оценку от инвесторов как минимум в 10 миллиардов долларов, что на несколько миллиардов выше текущей рыночной капитализации ее конкурента Beyond Meat. Impossible Foods уже получила 1,5 миллиарда долларов от частных инвесторов.

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Популярность искусственного мяса в США взлетела во время пандемии. Приостановки крупных комбинатов и перебои в поставках вызвали дефицит и удорожание натурального мяса. В мае 2020 года объем продаж его растительных аналогов увеличился на 264 процента по сравнению с февралем. Impossible Foods тогда заявила, что с начала года количество ее розничных точек выросло в 18 раз. А в этом месяце генеральный директор cети ресторанов Fuku Алекс Муньос-Суарес рассказал, что примерно 30 процентов потребителей попросили веганский или вегетарианский аналог жареной курицы в меню, согласно данным внутреннего опроса.

В наггетсах Impossible Foods в качестве источника белка используется соя. Однако, в отличие от растительных котлет и колбасы, в изготовлении наггетсов не используется гем (молекула, содержащая железо и придающая мясу розовый цвет и характерный вкус), который производится из генетически модифицированных дрожжей. Наггетсы из искусственной курицы впервые появились в США в сети ресторанов быстрого питания KFC. В январе прошлого года фастфуд-гигант начал продавать продукцию компании Beyond Meat.