ДиКаприо вложился в искусственное мясо

Американский актер Леонардо ДиКаприо инвестировал в два стартапа по производству искусственного мяса Aleph Farms и Mosa Meat. Помимо денежных вложений, артист сам присоединится к работе консультационных советов этих компаний, сообщает Reuters.

«Mosa Meat и Aleph Farms предлагают новые способы удовлетворить мировой спрос на говядину, решая одновременно некоторые из наиболее острых проблем современного промышленного производства мяса», — заявил ДиКаприо. Он добавил, что рад присоединиться к стартапам в качестве консультанта и инвестора.

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Одной из таких проблем эксперты называют ущерб экологии от животноводства, в особенности от разведения коров. Вред для окружающей среды от поедания говядины сравнивается с пагубным воздействием, например, угольной промышленности. Поэтому все больше американцев отказываются от поедания натурального мяса. Так, согласно опросу исследовательской компании Datassentia, 70 процентов жителей США признают необходимость сократить потребление мяса, а 58 процентов респондентов уже делают выбор в пользу овощей, фруктов и цельнозерновых культур.

Наметившуюся тенденцию отказа от продуктов животного происхождения подтверждают и эксперты. Они прогнозируют, что к 2035 году 10 процентов всех потребляемых мясных, молочных продуктов, а также яиц и морепродуктов будут искусственными. К этому времени рынок альтернативных продуктов вырастет, как ожидается, с нынешних 15 миллионов тонн в год до 97 миллионов. Аналитики подчеркнули, что искусственная еда поможет в борьбе не только с изменением климата, но и с голодом.

«Мясо из пробирки» уже появляется в продаже. Сеть Pizza Hut предлагает посетителям пиццу с пепперони с добавлением искусственного мяса. Его можно попробовать и в сети ресторанов быстрого питания McDonald’s. Поставляют данную продукцию преимущественно две компании — Beyond Meat и Impossible Foods.

