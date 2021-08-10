Pizza Hut накормит посетителей искусственной пепперони

Сеть ресторанов Pizza Hut накормит посетителей пиццей пепперони с добавлением искусственного мяса, пишет CNBC.

Предложение начало действовать 10 августа почти в 70 ресторанах, расположенных в пяти городах США: Хьюстоне, Олбани, Мейконе, Коламбусе и Джексонвилле. Поставщиком искусственных колбасок выступила компания Beyond Meat. В феврале крупнейший производитель искусственного мяса в мире подписал соглашение с McDonaldʼs и корпорацией Yum Brands, которой принадлежат Pizza Hut и рестораны быстрого питания KFC и Taco Bell.

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Еще до заключения договора Pizza Hut имела опыт сотрудничества с Beyond Meat — в ноябре 2020 года в меню появилась пицца с использованием сосисок из горохового белка. Таким образом пиццерия пытается привлечь вегетарианцев и людей, стремящихся сократить потребления мяса. Это может стать успешным решением на фоне потерь Pizza Hut, связанных с пандемией.

В начале августа Beyond Meat опубликовала финансовый отчет по итогам второго квартала. Акции компании подешевели на 31 цент, хотя аналитики Refinitiv прогнозировали падение на 24 цента, а чистый убыток вырос до 19,7 миллиона долларов. Потери в компании связаны с увеличением инвестиций в расширение штата, маркетинг, а также ростом транспортных расходов. При этом компания превысила прогноз по выручке — она составила 149,4 миллиона долларов вместо 140,8 миллиона благодаря росту продаж на 31,8 процента. Примерно четверть выручки пришлось на точки общественного питания. После этих новостей акции компании упали на 4,6 процента.

В начале августа основатель Beyond Meat Итан Браун предложил ввести налог на мясо животного происхождения. Эта инициатива призвана сократить потребление мяса и помочь развивающимся странам инвестировать в производство растительного белка.