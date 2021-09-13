В Германии создали искусственную моцареллу

Немецкий стартап Formo стал известен благодаря созданию искусственной моцареллы. Он собирается расширить свой ассортимент альтернативных сыров за счет инвестиций в 50 миллионов долларов и выйти на массовый рынок, передает Bloomberg.

Рекордные для европейской пищевой индустрии инвестиции пойдут на масштабное производство твердых сортов сыра, таких как чеддер и грюйер, а также на распространение технологии прецизионной ферментации. Процесс позволяет получать молочные белки, необходимые для создания этого продукта. Соучредитель и главный исполнительный директор Formo Раффаэль Вольгенсингер заявил, что компания хочет наладить производство практически любого вида сыра.

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Стартап нацелен в первую очередь на рынки, где он может быстрее всего получить одобрение регулирующих органов. По словам Вольгенсингера, поскольку продукты не содержат лактозы, они будут особенно интересны азиатскому рынку, где высока непереносимость этого углевода среди потребителей.

Производство продуктов на животной основе становится все менее выгодным. Цены на мясо стремительно растут. Кроме того, разведение животных и их употребление в пищу вредят природе и влияют на изменение климата. Многие компании заняты развитием нового направления пищевой промышленности. Крупный производитель соевого мяса Impossible Foods впервые начал продавать в США «искусственные» нагеттсы в ресторанах, а через год компания планирует выйти на IPO с капитализацией в 10 миллиардов долларов.

Французская компания Gourmey создала искусственный фуа-гра. Она привлекла 10 миллионов долларов инвестиций и планирует в дальнейшем производить альтернативные нагеттсы и индейку. Прогнозируется, что к 2035 году десятая часть продуктов на животной основе будет производиться из альтернативных белков, а объем рынка искусственной еды достигнет 290 миллиардов долларов.