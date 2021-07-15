Во Франции создали искусственное фуа-гра

Французская компания Gourmey начала производство фуа-гра, выращенного в лабораторных условиях, пишет Bloomberg.

Для производства искусственного фуа-гра в пробирку помещаются стволовые клетки оплодотворенного яйца утки. Похожая технология применяется при выращивании искусственного мяса. Специалистам удалось сохранить вкус и текстуру деликатеса, рассказал журналист Bloomberg, побывавший на закрытой дегустации.

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«Фуа-гра переживает экзистенциальный кризис. Мы раскроем весь потенциал блюда и избавим его от противоречий», — заявил соучредитель Gourmey Николя Морин-Форест (Nicolas Morin-Forest). По его словам, сейчас искусственное фуа-гра стоит дорого, но в ближайшие месяцы удастся сократить производственные затраты в 40 раз.

В компанию уже инвестировали 10 миллионов долларов. Помимо фуа-гра, в будущем планируется выпуск искусственной индейки и наггетсов.

В последнее время на этическую сторону вопроса производства фуа-гра стали обращать внимания во многих странах. Так, в 2022 году вступает в силу запрет на использование фуа-гра в ресторанах и магазинах Нью-Йорка. Производство фуа-гра уже запрещено в Ирландии, Швеции, Швейцарии, Нидерландах и Великобритании. Запрет связан с технологией получения деликатеса, при котором птиц насильно кормят через трубку для увеличения их печени в 10 раз.

В конце июня в израильском городе Реховот открылась первое в стране предприятие по выращиванию искусственного мяса. На нем производится около 500 килограммов мяса в день, в том числе курица, свинина и баранина. Инвесторы вложили в стартап 43 миллиона долларов.