Вселенная Цукерберга помогла криптовалютам взлететь

Стоимость токенов игровых децентрализованных проектов взлетела за неделю. Эксперты РБК связывают значительный рост с метавселенной основателя Facebook Марка Цукерберга.

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Токен Decentraland (MANA) за неделю вырос в цене на 300 процентов, до 3,3 доллара, а токен игрового проекта The SandBox (SAND) — на 240 процентов, до 3,1 доллара. Директор сервиса по обмену криптовалюты Alfacash Никита Сошников считает, что подорожать монетам помог Цукерберг, который упомянул криптовалюту и децентрализацию в своем обращении — участники рынка сочли, что эти технологии будут интегрированы в социальную сеть и получат доступ к ее многомиллиардной аудитории. Оба проекта — и Decentraland, и The SandBox — строят метавселенные, в рамках которых игроки могут зарабатывать, продавая виртуальное имущество.

При этом Сошников уверен, что участникам рынка не стоит ожидать продолжительного роста на фоне всплеска стоимости из-за одной новости. Эксперт, однако, отмечает, что у направления децентрализованных игровых проектов есть большой потенциал. С ним согласен и финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев. При этом он подчеркнул, что после стремительного роста есть риск коррекции. Кархалев посоветовал дождаться снижения цены и купить токены дешевле.

28 октября Facebook объявил о ребрендинге. Компания сменила название на Meta, чтобы подчеркнуть свою переориентацию на разработку метавселенной. Новым логотипом стала синяя лента Мебиуса. Компания сфокусируется на создании метавселенной, где человек откажется от экранов и испытает эффект присутствия в виртуальной реальности.