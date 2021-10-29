Facebook переименовался и случайно обогатил владельцев другой компании

Компания Марка Цукерберга Facebook, владеющая одноименной соцсетью и сменившая название на Meta, случайно обогатила владельцев другой канадской фирмы со схожим названием, пишет CNBC.

Акции Meta Materials, производящей композитные материалы из металлов и пластмасс, подорожали на 4,83 процента после того, как Цукерберг объявил о смене названия своего холдинга с Facebook на Meta. Рыночная капитализация канадской компании достигла 1,5 миллиарда долларов, а рост акций на пике достигал 25 процентов.

Глава Meta Materials Джордж Паликарас в Twitter в шутку приветствовал новое название Facebook и «сердечно поприветствовал» корпорацию Цукерберга в «метавселенной» — именно так владелец крупнейшей в мире соцсети обозначил экосистему, которую собирается построить.

При этом сам Паликарас по основной специальности является ученым и имеет докторскую степень в области исследования метаматериалов. По его словам, Meta Мaterials принимает участие в разработках в том числе на площадках подразделения Facebook — Facebook Reality Labs.

Произошедшее с Meta Materials не является уникальным случаем на фондовом рынке. В прошлом году инвесторы по ошибке вкладывались в акции компаний, созвучных с популярными сервисами Zoom и Signal — Zoom Technologies и Signal Advance.

