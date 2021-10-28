Цукерберг рассказал о планах создать виртуальную реальность

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг выступил на ежегодной конференции компании в четверг, 28 октября. Свою речь он посвятил планам корпорации, сообщает ТАСС.

За первые 40 минут конференции Цукерберг не упомянул о проблемах компании, а также о возможном ребрендинге. Однако глава Facebook рассказал о планах развивать дополненную и виртуальную реальность в рамках концепции «Метавселенной» (Metaverse).

Цукерберг заявил, что компания стремится создать и развивать такую среду, в которой получится общаться с друзьями, работать и играть. В качестве примера он показал, как пользователь социальной сети участвует в концерте, проходящем одновременно в реальном и виртуальном пространстве.

При этом основатель компании неоднократно произнес слово Metaverse, не упоминая Facebook. Известно, что мероприятие, включая панельные дискуссии, продлится еще несколько часов.

Ранее сообщалось, что Facebook сменит название. В минувшем августе компания представила виртуальные офисы Horizon Workrooms, к которым можно присоединиться формате видеоконференции или с помощью шлема виртуальной реальности Oculus VR.

Издание Financial Times (FT) опубликовало выдержки из расследования The Facebook Papers, из которых следует, что администрация Facebook давала политикам и звездам привилегии при публикации постов. Они получали возможность размещать записи без ограничений, невзирая на правила.