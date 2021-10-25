Стало известно о привилегиях в Facebook для политиков и звезд

Руководство американской корпорации Facebook давало политикам и звездам привилегии при публикации постов. Об этом стало известно Financial Times (FT) из выдержки расследования The Facebook Papers, основанного на показаниях бывшей сотрудницы компании Фрэнсис Хауген.

По данным издания, корпорация Facebook вмешивалась в работу соцсети, чтобы позволить американским политикам и знаменитостям публиковать любые посты без ограничений, невзирая на правила. «В документах сотрудники компании утверждают, что, хотя компания долгое время настаивала на том, что она политически нейтральная, на самом деле она позволяла правым политикам нарушать правила», — говорится в материале.

В публикации приводится эпизод, который произошел в 2019 году. Тогда основатель и руководитель Facebook Марк Цукерберг разрешил вернуть видео, в котором содержится утверждение о том, что аборт «никогда не был необходимым с медицинской точки зрения». Отмечается, что ролик, который сначала был удален модератором, был восстановлен после нескольких жалоб американских политиков-республиканцев.

Ранее Facebook обвинили в намеренном распространении контента, провоцирующем ненависть. Хауген, экс-сотрудница компании, объяснила, что подобные материалы вызывают у пользователей такие сильные эмоции, как гнев и ненависть, и заставляют их проводить больше времени на сайте, что в конечном итоге ведет к росту прибыли компании. В ответ Цукерберг заявил, что обвинения в алчности бессмысленны и компании «глубоко небезразличны» такие вопросы, как безопасность и психическое здоровье людей.