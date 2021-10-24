Facebook обвинили в разжигании ненависти на религиозной почве в Индии

Сервисы американской корпорации Facebook являются инструментом разжигания ненависти на религиозной почве в Индии. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании.

Уточняется, что в конце 2019-начале 2020 года число публикаций в соцсети с контентом для разжигания ненависти выросло в три раза. При этом призывы к насилию распространялись также в принадлежащем корпорации мессенджере WhasApp. Как утверждают специалисты, распространение данных сообщений совпало со смертельными беспорядками в Дели в феврале 2020 года. Тогда жертвами столкновений стали 53 человека, еще около 300 получили ранения.

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Также, по словам сотрудников компании, в соцсети постоянно распространяются публикации, носящие антимусульманский характер. В частности, мусульман сравнивают с животными и обвиняют в распространении коронавируса. Как следует из отчета сотрудников компании, подстрекательский контент распространяют две индуистские националистические группы. При этом большая часть материалов не помечается как «прославляющий насилие». По мнению аналитиков, это связано с тем, что технические системы компании не способны находить материалы на языках хинди и бенгали.

Ранее бывший менеджер Facebook Фрэнсис Хауген (Frances Haugen) заявила, что социальная сеть намеренно распространяет контент, провоцирующий ненависть. Она объяснила, что подобные материалы вызывают у пользователей такие сильные эмоции, как гнев и ненависть, и заставляют их проводить больше времени на сайте, что в конечном итоге ведет к росту прибыли компании. В свою очередь, основатель и руководитель платформы Марк Цукерберг заявил, что обвинения в алчности бессмысленны и компании «глубоко небезразличны» такие вопросы, как безопасность и психическое здоровье людей.