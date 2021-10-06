Цукерберга уличили в попытке представить Facebook жертвой после глобального сбоя

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден уличил основателя и руководителя Facebook Марка Цукерберга в попытке представить компанию «настоящей жертвой» после глобального сбоя социальных сетей 4 октября и скандала с публикацией внутренних расследований. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Цукерберг отвечает на глобальный сбой и национальный скандал заявлением, что Facebook здесь настоящая жертва, и скромным предложением конгрессу рассмотреть законодательные ограничения на использование подростками интернет-услуг, определить способы верификации и ограничить приватность данных подростков» , — отметил Сноуден.

Экс-сотрудник ЦРУ заявил, что эти идеи равносильны попытке предложить конгрессу рассмотреть «ограничение на использование подростками электричества» и «ограничение количества слез подростков».

4 октября произошел сбой в работе социальной сети Facebook: его назвали самым серьезным и продолжительным с 2008 года. Пользователи также пожаловались на проблемы с Instagram, WhatsApp и другими популярными площадками. Спустя шесть часов работа этих сервисов была восстановлена. Причиной глобального сбоя стало обновление протокола динамической маршрутизации.

До этого бывший менеджер Facebook Фрэнсис Хауген (Frances Haugen) обвинила компанию в намеренном распространении контента, провоцирующего ненависть. В мае 2021 года она уволилась из Facebook и в сентябре подала анонимные жалобы в федеральные правоохранительные органы на компанию, обвинив ее в попытках нажиться на пользователях. В ответ Цукерберг заявил, что обвинения в алчности бессмысленны и компании «глубоко небезразличны» такие вопросы, как безопасность и психическое здоровье людей.