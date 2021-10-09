Стало известно о массовых жалобах сотрудников Facebook на компанию

Бывший менеджер по продуктам Facebook Фрэнсис Хауген, обвинившая соцсеть в распространении вызывающего ненависть контента, является не первым сотрудником, предупреждающим о проблемах в компании. Об этом сообщает The Washington Post.

Как газета отмечает, до этого некоторые бывшие сотрудники уже выступали публично или даже похищали секретные документы. При этом критика в адрес бывшего работодателя иногда делала их персонами нон грата в технологической отрасли. В то же время многие работники годами наблюдали за тем, что происходит в компании. Они также массово жаловались на политику соцсети на внутреннем форуме Workplace и сообщали о деморализации, связанной с тем, что руководство отвергало многолетние внутренние проекты.

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Уточняется, что некоторые из них увольнялись из-за эмоционального выгорания и разочарования. Опрошенные изданием сотрудники рассказали, что приходили в Facebook с верой в то, что они могут сыграть определенную роль в исправлении сервиса. Однако со временем оптимизм сменялся разочарованием от того, что они видели внутри компании, и смирением с невозможностью изменить ее изнутри.

Ранее Хауген обвинила Facebook в намеренном распространении контента, провоцирующего ненависть. В мае 2021 года она уволилась из Facebook после почти двух лет работы и в сентябре подала анонимные жалобы в федеральные правоохранительные органы на компанию, обвинив ее в попытках нажиться на пользователях. В свою очередь, основатель и руководитель платформы Марк Цукерберг заявил, что обвинения в алчности бессмысленны и компании «глубоко небезразличны» такие вопросы, как безопасность и психическое здоровье людей.