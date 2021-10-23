Раскрыто возможное новое название Facebook

Новым названием социальной сети Facebook может стать Meta.com, заявил доменный брокер PavelGross.ru Павел Гросс-Днепров, об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

Специалист заметил массовый выкуп доменов в зоне .com в течение последнего месяца. «Выкупает компания, которая занимается доменами Facebook. Поэтому я думаю, что Meta.com будет», — раскрыл он возможное новое название социальной сети.

О том, что Facebook сменит название, стало известно 20 октября. Портал Verge со ссылкой на источник написал, что изменения ожидаются уже через несколько дней. Источник сообщил: руководство компании хочет, чтобы название отражало ее направленность на построение «метавселенной».

Для ее создания американская компания планирует нанять 10 тысяч инженеров из стран Евросоюза. В виртуальной вселенной пользователи смогут «телепортироваться» сквозь цифровые пространства. К ней смогут подключаться юзеры в режимах VR (виртуальной) или AR (дополненной реальностей), чтобы вместе играть, общаться или работать.