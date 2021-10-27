Слуги Цукерберга обвинили его в дискриминации и домогательствах

Бывшие слуги основателя Facebook Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан подали в суд на семейную пару и компании, управляющие его домами и хозяйством. Как сообщает издание Business Insider, журналисты которого получили доступ к материалам дела, миллиардера обвинили в дискриминации и сексуальных домогательствах.

Истцами выступили два экс-сотрудника управляющих компаний — девушка по имени Миа Кинг, работавшая в службе безопасности, и мужчина, скрывающийся за псевдонимом Джон Доу, который был менеджером по ведению домашнего хозяйства. Оба они — представители сексуальных меньшинств.

Как сказано в иске, который был зарегистрирован во вторник, 26 октября, в Верховном суде округа Сан-Франциско, Кинг неоднократно сталкивалась с язвительными замечаниями, связанными с ее половой принадлежностью, цветом кожи и размером груди. Женщина расценила их как проявление сексизма. Когда она попыталась поднять вопрос внутри компании, которая ее наняла, одна из коллег ответила ей, что это бесполезно, так как «всем заправляют мужчины, вся власть у них». Также у Кинг случались переработки, за которые не платили должным образом.

На задержки на работе пожаловался и Доу, в обязанности которого входило управление принадлежащими Цукербергу и Чан объектами недвижимости. Ему приходилось работать более 40 часов в неделю и более восьми часов в день, при этом за переработки ему никогда не платили. Более того, если готовился приезд семейной пары в тот или иной дом, Доу приходилось проводить на месте до 17 часов. Все это привело к ухудшению состояния Доу, который страдает от эпилепсии. Также он регулярно получал едкие комментарии в свой адрес на тему сексуальной ориентации. Мужчина также заявил, что стал жертвой домогательств.

Представитель семьи миллиардера Бен ЛаБолт в ответ на поданные иски отметил, что продолжавшиеся несколько недель расследования не подтвердили правомерность обвинений Кинг и Доу. По его словам, семейный офис Цукерберга «очень серьезно относится к жалобам на ненадлежащее поведение на рабочем месте и незамедлительно расследует все подобные обращения».

«Любая жалоба, направленная в наш отдел кадров, рассматривается крайне серьезно, — написал ЛаБолт. — Мы гордимся командой профессионалов, работающих в семейном офисе, и уверены, что эти иски, целью которых является несправедливое унижение наших коллег, потерпят неудачу».

25 октября 17 крупнейших СМИ Америки выпустили расследования, объединенные общим названием The Facebook Papers. Они основаны на показаниях бывшей сотрудницы компании Фрэнсис Хауген. В этих материалах Facebook обвиняется в потере контроля над аудиторией в большинстве регионов мира и неспособностью управлять контентом. Сам Цукерберг назвал расследование скоординированной попыткой оклеветать соцсеть.