Цукерберг рассказал о попытках оклеветать Facebook

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что компанию пытаются скординированно оклеветать. Об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети.

Цукерберг рассказал о скоординированных попытках оклеветать соцсеть. По его мнению, большие компании должны подвергаться проверкам, поскольку добросовестная критика помогает им стать лучше.

«Но, на мой взгляд, то, что мы видим сейчас, это скоординированные усилия по выборочному использованию утекших документов с целью представить искаженную картину о нашей компании», — подчеркнул основатель Facebook.

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По мнению бизнесмена, компаниям не следует самостоятельно принимать все решения о своей медийной политике, поскольку им приходится находить компромисс между отдельными понятиями.

«Когда мы принимаем решения, нам необходимо балансировать между понятиями социальной справедливости, как то свобода слова и снижение вредоносного контента или между внедрением шифрования для конфиденциальности и оказанием помощи органам правопорядка», — отметил Цукерберг.

Глава соцсети добавил, что в первую очередь речь идет не о деньгах, а о соблюдении баланса между сложными социальными ценностями. По словам Цукерберга, он многократно просил о государственном регулировании.

25 октября газета Financial Times опубликовала фрагменты расследования The Facebook Papers, основанного на показаниях бывшей сотрудницы компании Фрэнсис Хауген. В документах утверждается, что администрация Facebook давала политикам и звездам привилегии при размещении постов.