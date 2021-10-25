Facebook в России отказали в отсрочке многомиллионных штрафов

Суд в Москве отказал Facebook в отсрочке оплаты 17 миллионов рублей штрафов

Таганский районный суд Москвы отказал американской компании Facebook в отсрочке оплаты многомиллионных штрафов за отказ удалять запрещенную на территории России информацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Постановлениями мирового судьи судебного участка №374 Таганского района Москвы от 25.10.2021 Фейсбук Инк. (Facebook Inc.) отказано в удовлетворении заявлений об отсрочке исполнения постановлений, которыми на Facebook наложены административные штрафы в размере 17 миллионов рублей», — говорится в официальном заявлении.

21 октября стало известно, что суд направил приставам распоряжение о взыскании 17 миллионов рублей штрафов с Facebook. Уточнялось, что штрафы в отношении компании были выписаны по четырем делам, связанным с неудалением запрещенного российским законодательством контента.

До этого сообщалось, что Facebook отказалась воспользоваться судебной отсрочкой и не выплатила штраф в размере 26 миллионов рублей за отказ удалять запрещенную в России информацию. В пресс-службе Таганского районного суда Москвы тогда заявили о намерении принудительно взыскать эту сумму.

Всего с начала 2021 года американская компания получила в России штрафов на более чем 80 миллионов рублей за отказ удалять запрещенный контент и за отказ локализовать данные российских пользователей.