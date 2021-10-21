Приставы взыщут с Facebook 17 миллионов рублей

Таганский суд направил приставам распоряжение о взыскании 17 миллионов рублей с Facebook

Таганский суд направил судебным приставам распоряжение о взыскании административных штрафов с социальной сети Facebook. Как сообщила «Ленте.ру» пресс-секретарь суда, общая сумма штрафов составила 17 миллионов рублей.

Отмечается, что указанные штрафы были выписаны по четырем делам, связанным с неудалением запрещенной российским законодательством информации.

В суд также поступили заявления от Facebook, в которых компания попросила отсрочить исполнение штрафов. Представители соцсети заявили, что столкнулись с техническими проблемами при попытке оплатить задолженности. Суд планирует рассмотреть эти заявления 25 октября.

В то же время Facebook отказали в удовлетворении других заявлений, в которых компания также просила отсрочить оплату штрафов. Речь идет о взысканиях в размере 26 миллионов рублей.

О том, что штрафы в размере 26 миллионов рублей с Facebook принудительно взыщут приставы, стало известно 17 октября. В конце сентября компания попросила российский суд увеличить срок оплаты назначенных штрафов. В соцсети уточнили, что не могут исполнить постановление из-за «технических проблем». Суд Москвы удовлетворил это заявление и дал отсрочку до 4 октября. Позднее медиаплатформа отказалась выплачивать многомиллионный штраф за отказ удалять запрещенный на территории России контент