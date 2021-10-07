Time пошутил над основателем Facebook после масштабного сбоя

Журнал Time опубликовал ироничную обложку с Цукербергом после сбоя в Facebook

Американский журнал Time пошутил над основателем Facebook Марком Цукербергом после масштабного сбоя и опубликовал в Twitter ироничную обложку с его фото.

На фоне лица миллиардера изображено диалоговое окно с надписью «Удалить Facebook?» и двумя возможными опциями — «удалить» и «отменить».

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден уличил основателя и руководителя Facebook Марка Цукерберга в попытке представить компанию «настоящей жертвой» после глобального сбоя социальных сетей 4 октября и скандала с публикацией внутренних расследований.

4 октября произошел сбой в работе социальной сети Facebook: его назвали самым серьезным и продолжительным с 2008 года. Пользователи также пожаловались на проблемы с Instagram, WhatsApp и другими популярными площадками. Спустя шесть часов работа этих сервисов была восстановлена. Причиной глобального сбоя стало обновление протокола динамической маршрутизации.

Глава Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой. Неполадки в работе лишили основатели социальной сети почти семи миллиардов долларов, он опустился на шестое место в списке богатейших людей мира, а акции компании Facebook просели на пять процентов.

