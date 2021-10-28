Раскрыты подробности распространения фейков о коронавирусе в Facebook

Сотрудники Facebook хорошо осведомлены о том, как дезинформация о коронавирусе и вакцинах распространяется через приложения социальной сети, однако они отказались раскрыть большую часть этих данных, что привело к противостоянию с Белым домом. Подробности приводит сообщает The Washington Post со ссылкой на внутренние документы Facebook, слитые бывшей сотрудницей компании Фрэнсис Хауген (Frances Haugen).

Уточняется, что фейки о коронавирусе преобладают в небольших разделах Facebook, создавая так называемый эффект эхо-камеры (ситуация, в которой утверждения подкрепляют общением и повторением и изолируют их от опровержения). Другие источники говорят, что сообщения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в соцсети часто наполнялись комментариями против вакцины.

Однако представители компании в публичных блогах и в ходе выступлений в Конгрессе акцентировали внимание на более позитивных аспектах, например, сколько случаев дезинформации было удалено.

Представитель Facebook Аарон Симпсон (Aaron Simpson) в свою очередь заявил, что компания работала над продвижением достоверной информации о коронавирусе на протяжении всей пандемии, а нерешительность американских пользователей соцсети в отношении вакцинации снизилась на 50 процентов с января.

В среду, 27 октября, официальный представитель Белого дома Джен Псаки обвинила Facebook в распространении фейков о вакцинах против коронавируса, которые превалируют над правдивыми данными о препаратах. По ее словам, представители администрации США еще в июле сообщали, что социальные сети являются основным каналом для распространения неверной информации о COVID-19.

Ранее в октябре крупнейшие американских СМИ выпустили расследования, объединенные общим названием The Facebook Papers. Они основаны на показаниях Фрэнсис Хауген. В этих материалах Facebook обвиняется в потере контроля над аудиторией в большинстве регионов мира и неспособностью управлять контентом. Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг назвал расследование скоординированной попыткой оклеветать соцсеть.