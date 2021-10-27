Белый дом обвинил Facebook в распространении фейков о вакцинах

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга обвинила социальную сеть Facebook в распространении фейков о вакцинах против коронавируса, которые превалируют над правдивыми данными о препаратах. Об этом сообщает ТАСС.

Комментируя информацию СМИ о том, что Facebook продолжает лидировать среди других соцсетей в вопросе распространения дезинформации о COVID-19 и вакцинах, Псаки заявила, что эти данные не удивляют Белый дом. «К сожалению, для нас неудивительно слышать, что Facebook знал об этих проблемах, знал о них, возможно, еще в начале этой пандемии», — сказала она.

Псаки напомнила, что представители администрации США еще в июле сообщали, что «социальные сети являются основным каналом для распространения неверной информации» о коронавирусе. «Мы продолжаем наблюдать, как платформы шире распространяют направленный против вакцины контент, а не достоверную информацию», — добавила представитель Белого дома.

Ранее социальная сеть Facebook сообщила о том, что перестанет удалять посты о том, что коронавирус был создан в лаборатории. Решение представитель соцсети объяснил текущими расследованиями о природе COVID-19 и консультациями с экспертами в области общественного здоровья. В прошлом соцсеть блокировала подобные публикации, считая их фейковыми.