Президента Бразилии забанили на YouTube за распространение фейков о коронавирусе

Аккаунт президента Бразилии Жаира Болсонару на YouTube забанили за распространение фейков о коронавирусе. Об этом сообщает портал G1.

Страницу политика временно заморозили после того, как он в прямом эфире связал вакцинацию от COVID-19 с развитием СПИДа у ВИЧ-инфицированных пациентов. Видео удалили также с Facebook и Instagram. Поясняется, что подтверждения озвученной Болсонару информации нет, а значит, его публикация нарушает правила о распространении дезинформации о коронавирусной пандемии.

Это первое предупреждение для аккаунта Болсонару. Он не сможет публиковать новые записи в течение недели. Если он еще дважды допустит нарушения в течение ближайших трех месяцев, его заблокируют бесповоротно.

Ранее в октябре 66-летний политик отказался вакцинироваться. Он мотивировал это тем, что переболел и имеет достаточно антител для сопротивления вирусу. Ранее Болсонаро неоднократно предлагал лечиться от коронавируса средствами, которые не признает медицинское сообщество.