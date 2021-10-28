Компания Facebook изменит название на Meta

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания изменит название на Meta с четверга, 28 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию Цукерберга.
Также Цукерберг показал логотип компании в виде синей ленты Мебиуса. «Мне раньше нравились классические исследования, а слово Meta происходит от греческого слова, означающего "после". Для меня оно символизирует тот факт, что всегда можно построить что-то еще», — объяснил он.
По словам основателя Facebook, новый бренд акцентирует внимание компании на «метавселенной», где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.
Виртуальная реальность
Цукерберг в ходе выступления на ежегодной конференции компании 28 октября также рассказал о планах корпорации. В ходе своей речи он рассказал о намерениях развивать дополненную и виртуальную реальность в рамках концепции «метавселенной».
Основатель известной социальной сети пояснил, что компания хочет создать и развивать такую среду, в которой получится общаться с друзьями, работать и играть. В пример он привел то, как пользователь соцсети может пойти на концерт, проходящий одновременно в реальном и виртуальном пространстве.
Разработка «метавселенной»
О первых планах создать виртуальную вселенную, где пользователи смогут «телепортироваться» сквозь цифровые пространства, сообщал в июле вице-президент компании Эндрю Босуорт.
Тогда Босуорт рассказал, что специалисты приступили к выполнению проекта по созданию «метавселенной». К ней смогут подключаться юзеры в режимах VR (виртуальной реальности) или AR (дополненной реальности) для совместной игры, общения или работы.
Также Босуорт напомнил, что подобие таких систем уже существует. Например, Portal и Oculus могут «телепортировать» человека в комнату к его знакомым, независимо от физического расстояния.
Позднее в октябре стало известно, что Facebook планирует нанять 10 тысяч инженеров из стран Евросоюза в рамках проекта по созданию «метавселенной». Для этого проекта высококвалифицированные рабочие места будут созданы в течение пяти лет.
Соответствующее решение было вотумом доверия к «силе европейской технологической индустрии и потенциалу европейских технических талантов, пояснили в компании.
Была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения в Гарвардском университете — Эдуардо Саверином, Дастином Московицем и Крисом Хьюзом. Первоначально веб-сайт был назван Thefacebook и был доступен только для студентов Гарвардского университета.