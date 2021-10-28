Компания Facebook изменит название на Meta

Основатель и глава Facebook Цукерберг: компания изменит название на Meta с 28 октября

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания изменит название на Meta с четверга, 28 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию Цукерберга.

С сегодняшнего дня мы будем называться Meta Марк Цукерберг О смене названия Facebook

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Также Цукерберг показал логотип компании в виде синей ленты Мебиуса. «Мне раньше нравились классические исследования, а слово Meta происходит от греческого слова, означающего "после". Для меня оно символизирует тот факт, что всегда можно построить что-то еще», — объяснил он.

По словам основателя Facebook, новый бренд акцентирует внимание компании на «метавселенной», где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.

Виртуальная реальность

Цукерберг в ходе выступления на ежегодной конференции компании 28 октября также рассказал о планах корпорации. В ходе своей речи он рассказал о намерениях развивать дополненную и виртуальную реальность в рамках концепции «метавселенной».

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Основатель известной социальной сети пояснил, что компания хочет создать и развивать такую среду, в которой получится общаться с друзьями, работать и играть. В пример он привел то, как пользователь соцсети может пойти на концерт, проходящий одновременно в реальном и виртуальном пространстве.

Разработка «метавселенной»

О первых планах создать виртуальную вселенную, где пользователи смогут «телепортироваться» сквозь цифровые пространства, сообщал в июле вице-президент компании Эндрю Босуорт.

Тогда Босуорт рассказал, что специалисты приступили к выполнению проекта по созданию «метавселенной». К ней смогут подключаться юзеры в режимах VR (виртуальной реальности) или AR (дополненной реальности) для совместной игры, общения или работы.

Чтобы вы могли снять ограничения физики и перемещаться между ними так же легко, как переходить из одной комнаты в вашем доме в другую Эндрю Босуорт О создании «метавселенной»

Также Босуорт напомнил, что подобие таких систем уже существует. Например, Portal и Oculus могут «телепортировать» человека в комнату к его знакомым, независимо от физического расстояния.

Позднее в октябре стало известно, что Facebook планирует нанять 10 тысяч инженеров из стран Евросоюза в рамках проекта по созданию «метавселенной». Для этого проекта высококвалифицированные рабочие места будут созданы в течение пяти лет.

10 000 инженеров наймет Facebook для создания «метавселенной»

Соответствующее решение было вотумом доверия к «силе европейской технологической индустрии и потенциалу европейских технических талантов, пояснили в компании.