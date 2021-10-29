Профессор оценил ребрендинг Facebook

Профессор университета Флориды Эндрю Селепак прокомментировал ребрендинг социальной сети Facebook, о котором объявил глава компании Марк Цукерберг на традиционной конференции корпорации, сообщает РИА Новости.

По мнению эксперта, смена названия Facebook на Meta не изменит имидж компании после многочисленных скандалов. Профессор оценил репутацию корпорации: сейчас она ассоциируется с фейковыми новостями, скандалами, экстремистскими группами и наживой на людях.

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Селепак заявил, что новое название Meta поможет компании создать новое публичное лицо. При этом название наиболее прибыльного продукта останется прежним и не изменит его восприятие среди пользователей соцсети.

«Поскольку Facebook не будет менять названия своего главного продукта, общественность продолжит ассоциировать Meta и все сервисы под новым брендом с Facebook и Марком Цукербергом. Смена названия не меняет общественного мнения», — подчеркнул профессор.

28 октября основатель и глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания изменит название на Meta с 28 октября. Он также представил новый логотип коропорации в виде синей ленты Мебиуса. «Мне раньше нравились классические исследования, а слово Meta происходит от греческого слова, означающего "после". Для меня оно символизирует тот факт, что всегда можно построить что-то еще», — признался Цукерберг.