Стало известно об изменившейся финансовой политике Facebook

Акции Facebook, сменившей название на Meta, будут продаваться под обозначением MVRS, об этом основатель компании Марк Цукерберг рассказал во время трансляции в Facebook-аккаунте.

С 1 декабря акции социальной сети будут продаваться под тикером (краткое название в биржевой информации — прим. «Ленты.ру») MVRS. До это они предлагались под обозначением FB. «Мы намерены с 1 декабря начать торговаться под новым тикером MVRS, который мы зарезервировали ранее», — отметили в компании.

Компания введет новый вид отчетности о финансовых показателях. Meta намерена разбить анализ результатов своей работы на два блока. В первом из них будет оцениваться деятельность всех приложений. Второй блок посвятят работе над технологиями виртуальной реальности. При этом корпоративная структура и политика внутри Meta останутся прежними.

Ранее стало известно об изменении названия компании. Цукерберг показал логотип в виде синей ленты Мебиуса.