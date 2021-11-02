Криптовалюта по мотивам «Игры в кальмара» обвалилась до нуля

Цена криптовалюты Squid взлетела до 2,8 тысяч долларов и обвалилась до нуля за сутки

Стоимость криптовалюты под названием Squid («кальмар»), созданной по мотивам сериала Netflix «Игра в кальмара», обвалилась практически до нуля. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

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При этом на прошлой неделе цена токена увеличилась примерно в 70 раз: 27 октября в 12:10 один токен Squid можно было приобрести за 0,06 доллара, а к тому же времени 29 октября валюта подорожала до 4,2 долларов. Днем 1 ноября стоимость одной монеты взлетела до рекордных 2857 долларов, после чего рухнула на 99,9 процентов. Сейчас его цена составляет около 0,003574 долларов.

Squid выпустили создатели сериала в качестве эксклюзивной монеты для игры по мотивам шоу. Предпродажи токенов открыли 20 октября. Онлайн-соревнование начнется в ноябре и будет состоять из шести раундов. В отличие от шоу, сумма финального приза не предопределена, а количество участников не ограничено. Для участия в каждом из раундов с пользователей будут взимать плату, которая будет увеличиваться по мере приближения к финалу. Для присоединения к игре, нужно заплатить 456 токенов. В последнем раунде участников обяжут заплатить по 15 тысяч токенов и купить один из предложенных NFT-токенов.

В настоящее время сайт и социальные сети проекта недоступны.