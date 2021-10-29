У самого популярного сериала на Netflix появилась своя криптовалюта

Шоу на корейском языке «Игра в кальмара» (Squid Game), ставшее самым популярным на стриминговой платформе Netflix, запустил собственную криптовалюту, сообщает телеканал CNBC.

Криптовалюта, которая появилась у сериала, называется «Кальмар» (Squid). Сейчас он стоит 2,22 доллара, а рыночная стоимость токена превысила показатель в 174 миллиона доллара.

Материалы по теме Жуй буржуев. Кровавый корейский сериал «Игра в кальмара» стал мировым хитом Netflix. Что с ним не так? Встали и пошли. Нашествие зомби, грызня миллиардеров и борьба матери-одиночки в лучших сериалах октября

Свою валюту сериал выпустил в качестве эксклюзивной монеты для игры по мотивам шоу. Отмечается, что в ноябре начнется онлайн-соревнование, состоящее из шести раундов, как в оригинале. Однако компания подчеркнула, что она обещает обеспечить безопасную игру. Предпродажи токенов открыли 20 октября.

Ранее режиссер «Игры в кальмара» Хван Дон-хек рассказал о своих заработках. Он пошутил, что его финансовое благосостояние далеко до уровня главного героя сериала Сон Ки Хуна, который выиграл более 38 миллионов долларов.

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» о жестоких детских играх на выживание признан наиболее популярным в истории Netflix. За 25 дней с момента премьеры его посмотрели 111 миллионов раз. Таким образом, шоу обошло американский сериал «Бриджертоны», который за первые четыре недели показа получил 82 миллиона просмотров