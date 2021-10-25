В России захотели запретить «Игру в кальмара»

В России 26 процентов граждан, слышавших хотя бы название сериала «Игра в кальмара», поддерживают идею запретить его. Об этом говорится в результатах опроса ВЦИОМ, посвященного картине.

Среди тех, кто в общих чертах знает о сериале, 40 процентов (71-91 процент граждан старшего поколения) считают возможным, что сцены насилия в «Игре в кальмара» могут провоцировать жестокость и в реальной жизни. Маловероятным подобное назвали 57 процентов (70-74 процента молодежи).

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Слышали о сериале 47 процентов россиян, при этом хорошо знакомы с картиной лишь 8 процентов опрошенных. 13 процентов слышали в общих чертах о сюжете, а 26 процентов респондентов знакомы с названием, но не знают, о чем сериал. Половина опрошенных — 53 процента — не слышали о сериале.

Участников опроса, знакомых с сюжетом сериала, попросили также коротко описать его. Игрой на выживание картину назвали 20 процентов респондентов. Еще 13 процентов опрошенных считают, что это сериал о людях со сложным финансовым положением, которые могут выиграть денежный приз. Смертельной игрой ради денег «Игру в кальмара» назвали 12 процентов россиян.

«Игра в кальмара» рассказывает о персонажах, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Чтобы выиграть 40 миллионов долларов, они должны пройти шесть детских игр. При этом все проигравшие погибают. Картина стала первым южнокорейским шоу, возглавившим топ Netflix, и самым популярным сериалом платформы.