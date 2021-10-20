Сериал «Игра в кальмара» вызвал бум в индустрии моды

Специалисты раскрыли влияние южнокорейского сериала «Игра в кальмара» на модную индустрию. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

По информации издания, популярность названного шоу вызвала бум в сфере ретейла. Так, в ассортименте многих брендов начали появляться тематические костюмы, посвященные героям картины, при этом к настоящему моменту количество поисковых запросов со словами «Игра в кальмара» выросло на 8000 процентов со дня начала показа сериала.

Согласно исследованию платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, интерес потребителей к спортивным костюмам увеличился на 145 процентов с сентября нынешнего года. «Шоу возвращает в моду костюмы из 2000-х», — подчеркнул звездный стилист Рошель Уайт.

Материалы по теме В одной лодке Что вытворяют звезды в самоизоляции и почему их за это ненавидят Жуй буржуев. Кровавый корейский сериал «Игра в кальмара» стал мировым хитом Netflix. Что с ним не так?

Кроме того, о высоком спросе на одежду и аксессуары как у героев «Игры в кальмара» заявили многие крупные онлайн-ретейлеры, в том числе Amazon и Boohoo. Отмечается, что количество подобных потребительских запросов выросло на 9400 процентов с 17 сентября.

Вдобавок после выхода сериала фанаты массово скупили одну и ту же модель обуви. Речь идет о белых слипонах Triple White от Vans, которые персонажи вымышленной игры носили на протяжении всех эпизодов. Спрос на них увеличился на рекордные 7800 процентов после начала показа сериала.

«Игра в кальмара» — южнокорейский сериал, ставший самым популярным в истории стримингового сервиса Netflix. Шоу рассказывает о персонажах, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Чтобы выиграть 40 миллионов долларов, они должны пройти шесть детских игр. При этом все проигравшие погибают.