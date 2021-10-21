77-летний актер из «Игры в кальмара» рассказал о темной стороне славы

Южнокорейский актер О Ен-су, сыгравший игрока под номером 001 в «Игре в кальмара», рассказал о темной стороне славы, обрушившейся на него после выхода сериала. Слова артиста передает Daily Mail.

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Ен-су пожаловался на то, что с ростом популярности шоу все больше людей пытаются связаться с ним, и ему пришлось попросить о помощи свою дочь, поскольку у него нет собственного агента. «Все это заставляет меня думать: "Мне нужно успокоиться, собраться с мыслями и никуда прямо сейчас не торопиться"», — отметил он.

«Положение дел сильно поменялось. Теперь, когда я выхожу на улицу в кафе или куда-то еще, мне нужно помнить, что на меня все смотрят. Мне кажется, что слава, помимо прочего, — тяжелое бремя», — добавил Ен-су.

Он подчеркнул, что у него нет каких-либо амбиций по поводу актерской карьеры.

13 октября сообщалось, что «Игра в кальмара» стал самым популярным сериалом в истории Netflix. За 25 дней с момента премьеры шоу посмотрели 111 миллионов аккаунтов. Сериал стал первым южнокорейским проектом, возглавившим топ Netflix.