«Игра в кальмара» уступила лидерство новому сериалу в рейтинге Netflix

Третий сезон сериала «Ты» сместил «Игру в кальмара» с первого места рейтинга Netflix в США

Новый сезон сериала «Ты» сместил «Игру в кальмара» с первого места рейтинга Netflix в США. В общей сложности южнокорейский триллер пробыл в статусе лидера просмотров в Штатах 24 дня, после чего уступил свою позицию, сообщает американское издание Forbes.

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Премьера всех десяти эпизодов третьей части шоу «Ты» состоялась 16 октября. Сериал рассказывает о сталкере-психопате Джо (Пенн Бэджли), который охотится за девушками. В новом сезоне он заводит семью и решает начать жизнь с чистого листа.

Отмечается, что сериал занял первое место в списке просмотров сервиса в США практически сразу после премьеры. При этом «Ты» скорее всего не сможет попасть в рейтинг самых популярных проектов Netflix всех времен, как это сделала «Игра в кальмара».

13 октября сообщалось, что «Игра в кальмара» стал самым популярным сериалом в истории Netflix. За 25 дней с момента премьеры шоу посмотрели 111 миллионов аккаунтов. Сериал стал первым южнокорейским проектом, возглавившим топ Netflix.