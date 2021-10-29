Криптовалюта от создателей «Игры в кальмара» взлетела в цене

Самый популярный проект на платформе Netflix в истории, южнокорейский сериал «Игра в кальмара» выпустил свою криптовалюту под названием Squid («кальмар»), пишет CNBC. По данным CoinMarketCap, с 27 по 29 октября токен взлетел в цене примерно в 70 раз.

27 октября в 12:10 один токен Squid можно было приобрести за 0,06 доллара, а к тому же времени 29 октября валюта подорожала до 4,2 доллара. Предпродажа монет началась 20 октября, и, согласно официальному техническому документу, все предложение было распродано за секунду. Однако разработчики установили ограничение на торговлю новым токеном, которое вызвало недовольство множества клиентов, — криптовалюту нельзя продать на популярной децентрализованной бирже Pancakeswap.

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Сериал «Игра в кальмара» повествует о смертельном соревновании 456 взрослых за денежный приз в 38,5 миллиона долларов. По данным Netflix, в октябре проект собрал рекордные 111 миллионов поклонников. Создатели сериала решили воплотить игру в виртуальном мире, пригласив к участию всех желающих. Для этого была создана игровая платформа Squid Game, на которой в ноябре состоится онлайн-симуляция шести раундов игры, изображенных в популярном шоу. В отличие от сериала, сумма финального приза не предопределена, а количество участников не ограничено.

Для участия в каждом из раундов с пользователей будут взимать плату, которая будет увеличиваться по мере приближения к финалу. Чтобы присоединиться к игре, нужно заплатить 456 токенов, или 2061 доллар по актуальному курсу. В последнем раунде участников обяжут заплатить по 15 тысяч токенов и купить один из предложенных NFT-токенов. Прибыль разработчиков составит 10 процентов вступительных взносов, а остальные деньги будут направлены в призовой фонд и достанутся победителю.

Squid — одна из сотен криптовалют, получивших успех исключительно благодаря хорошей рекламе. Например, мем-токен Shiba Inu, созданный на волне успеха Dogecoin, за последнюю неделю подорожал на 150 процентов, обновив исторический максимум. 28 октября монета обошла по капитализации своего конкурента Dogecoin — 42,3 миллиарда у Shiba Inu против 40,5 миллиарда у Dogecoin.