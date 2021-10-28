Признавшая биткоин страна выгодно пополнила запасы

Сальвадор, первым в мире официально признавший криптовалюту, выгодно пополнил хранилища в момент снижения стоимости биткоина, сообщает Business Insider.

Сальвадор купил 420 биткоинов на сумму 25 миллионов долларов по низкой цене — 59 тысяч долларов за монету. По словам президента страны Наиба Букеле, временного падения цены ниже 60 тысяч долларов ждали специально для выгодной покупки валюты. Теперь криптовалютный запас государства достигает 1120 биткоинов, что по курсу на 28 октября эквивалентно примерно 69 миллионам долларов США.

Как пояснил Букеле в своем аккаунте в Twitter, Сальвадор получает прибыль от биткоинов, потому что у него есть долларовый трастовый фонд, который пополняется как долларами, так и биткоинами. Поэтому, когда биткоин дорожает, правительство может снять появившийся избыток в долларах, оставив без изменений основную сумму траста.

Ранее Сальвадор начал майнить собственные биткоины на вулкане. Использование экологически чистой дешевой энергии из полностью возобновляемого источника может изменить представление о вреде добычи криптовалюты для окружающей среды.