Стоимость второй криптовалюты мира обновила рекорд

Стоимость второй криптовалюты мира Ethereum выросла до 4,4 тысячи долларов, обновив рекорд, согласно данным сайта CoinMarketCap. За сутки альткоин подорожал на 10,9 процента, а его рыночная капитализация на пике равнялась 519 миллиардам долларов.

К моменту публикации новости цена Ethereum скорректировалась и составила 4,33 тысячи долларов. Доля криптовалюты на рынке впервые достигла 19,65 процента. Предыдущий исторический максимум стоимости токена был зафиксирован 21 октября — на пике цена превышала 4,37 тысячи долларов за монету.

В августе разработчики Ethereum выпустили обновление London, которое полностью изменило механизм начисления комиссий за транзакции. Часть комиссий, которую ранее получали майнеры в качестве вознаграждения, теперь сжигается. Сжиганием называют уничтожение части токенов для уменьшения их числа в обращении. Такая мера позволяет побороть инфляцию валюты.

Многие участники рынка считают Ethereum более перспективным проектом, чем самая популярная криптовалюта мира — биткоин. Опрос CoinShares показал, что 42 процента инвесторов уверены, что продукт канадско-российского программиста Виталика Бутерина через несколько лет превзойдет биткоин по темпам роста. Однако в обе валюты вкладывается одинаковая доля респондентов — по 30 процентов.