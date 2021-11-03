Щенка Илона Маска назначили псевдопрезидентом «мемной» криптовалюты

Илон Маск получил должность псевдодиректора Dogecoin, а его щенок стал псевдопрезидентом. Об этом в своем Twitter-аккаунте заявил создатель «мемной» криптовалюты Шибетоши Накамото.

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«Новым фиктивным председателем совета директоров назначается не кто иной, как Илон Маск. Я думаю, он немного разбирается в деньгах, лидерстве и мемах. Очаровательный щенок Илона Флоки будет назначен фиктивным президентом», — написал Накамото. За последние сутки Dogecoin вырос на 0,74 процента и на момент написания новости торгуется по курсу в 0,27 доллара, по данным CoinDesk.

На цифровой монете изображена собака такой же породы, как и щенок Маска — сиба-ину. Ранее в октябре миллиардер рассказал о своих инвестициях в криптовалюты и заявил, что в его портфеле есть биткоин, Ethereum и Dogecoin. Свою поддержку «мемной» монеты Маск объяснил тем, что считает Dogecoin народной криптовалютой, так как в нее инвестируют многие его сотрудники.

Твиты миллиардера неоднократно как поднимали, так и обваливали курс разных криптовалют. После того, как миллиардер рассказал о своих инвестициях, альткоин Shiba Inu, которого называют убийцей Dogecoin, упал в цене. 3 ноября после твитов Маска три ранее неизвестные криптовалюты резко выросли на сотни процентов.