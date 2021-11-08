Подписчики Маска посоветовали ему продать акции Tesla

Пользователи Twitter проголосовали за то, чтобы Илон Маск продал 10% акций Tesla

Большинство участников интернет-голосования, устроенного американским миллиардером Илоном Маском, поддержали продажу 10 процентов акций компании Tesla. Это следует из результатов опроса, проведенного предпринимателем в Twitter.

В частности, за продажу ценных бумаг высказались 57,9 процентов респондентов, против — 42,1 процента. В общей сложности в голосовании приняли участие свыше 3,5 миллионов человек. Сам миллиардер заявил, что продажа акций является единственным способом заплатить налоги.

Ранее Илон Маск заявил, что «в последнее время слишком много обсуждают, что нереализованная прибыль является средством уклонения от уплаты налогов». В связи с этим он попросил у пользователей совет, нужно ли ему продать 10 процентов акций компании Tesla, основателем которой является, и заявил, что примет решение на основе результатов голосования.

1 ноября состояние Илона Маска возросло до 300 миллиардов долларов. При этом котировки Tesla увеличились на 5,7 процента — до 1178,26 доллара за штуку.