Акции крупнейшего производителя искусственного мяса обрушились

Акции американской компании Beyond Meat, крупнейшего производителя искусственного мяса, обрушились. Об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq. На постмаркете в моменте ценные бумаги дешевели на 19 процентов до 76,26 доллара за штуку, но вскоре скорректировали до 77 долларов.

Поводом для падения стал выход квартального отчета компании. Beyond Meat сообщила об убытке в третьем квартале на 54,8 миллиона долларов. В тот же период прошлого года убыток составлял 19,3 миллиона долларов. Компания прогнозирует в четвертом квартале выручку в размере от 85 миллионов до 110 миллионов долларов. Это меньше, чем ждут аналитики, которые говорили о росте на 130,5 миллиона.

До этого акции компании резко падали в конце октября. Причиной стали пессимистичные прогнозы по доходам в третьем квартале. На ухудшение прогнозов повлияло множество факторов, в том числе падение спроса и плохая заполняемость магазинных полок, вызванная нехваткой рабочей силы.

По итогам второго квартала акции компании подешевели на 31 цент, хотя аналитики Refinitiv прогнозировали падение на 24 цента. Чистый убыток вырос до 19,7 миллиона долларов. Потери связаны с увеличением инвестиций в расширение штата, маркетинг, а также ростом транспортных расходов. В США спрос на продукцию упал, хотя на этот рынок приходится две трети всей выручки Beyond. В компании объясняют это тем, что в прошлом году покупатели запасались едой впрок.