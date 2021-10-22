Акции крупнейшего производителя искусственного мяса рухнули

Акции Beyond Meat рухнули на 15 процентов из-за ухудшения прогноза по доходам

Акции крупнейшего производителя искусственного мяса Beyond Meat рухнули на 15,62 процента в пятницу, 22 октября, в начале торговой сессии на бирже Nasdaq. На предыдущем закрытии торгов акции стоили 108,62 доллара за штуку. В 16:50 по московскому времени бумаги подешевели до 91,65 доллара.

Причиной стали пессимистичные прогнозы по доходам в третьем квартале. Компания рассчитывает на выручку в 106-133 миллиона долларов вместо прогнозируемых 120-140 миллионов. На ухудшение прогнозов повлияло множество факторов, в том числе падение спроса и плохая заполняемость магазинных полок, вызванная нехваткой рабочей силы.

В начале октября стало известно, что сеть фастфудов Burger King начнет в США продажу наггетсов, сделанных из искусственного мяса Beyond Meat. Ранее наггетсы из такого мяса появились в меню KFC и McDonald’s, но произведенные конкурентами Beyond Meat.

В августе основатель Beyond Meat Итан Браун предложил ввести налог на производство мяса животного происхождения. Бизнесмен считает, что такая инициатива сократит потребление мяса и поможет развивающимся странам инвестировать в производство растительных источников белка.