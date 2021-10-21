Акции конкурента Instagram подскочили

Акции фотохостинга Pinterest, который может стать потенциальным конкурентом Instagram, в ходе торгов в среду, 20 октября, подскочили почти на 20 процентов. На пике стоимость бумаг Pinterest достигала 66 долларов за штуку, что на 18,74 процента выше прошлой цены закрытия, следует из данных Нью-Йоркской биржи. На торгах в четверг, 21 октября, стоимость ценных бумаг упала до 61,94 доллара за штуку.

Соцсеть позволяет объединять изображения в тематические коллекции и делиться ими с другими пользователями. Поводом для скачка цены стала информация о том, что Pinterest может купить PayPal. По данным Bloomberg, обсуждали возможную цену примерно в долларов 70 за акцию, что означало бы оценку всего Pinterest примерно в 45 миллиардов долларов.

Предполагается, что приобретение онлайн-платформы позволит пользователям PayPal найти новые вещи для покупки, что приведет к увеличению объема платежей. Покупка Pinterest стала бы крупнейшим приобретением PayPal. Пока что самой крупной сделкой для компании стало приобретение Honey Science Corp. примерно за 4 миллиарда долларов в 2019 году.

На торгах в четверг, 21 октября, акции PayPal потеряли 3,81 процента и опустились до 248,2 доллара.

В начале 2021 года предложение о покупке Pinterest сделала корпорация Microsoft. Как отмечало тогда издание Financial Times, эта сделка могла бы стать крупнейшей в истории техногиганта. Сама Pinterest за время пандемии подорожала на 600 процентов, ее рыночная стоимость приблизилась к 51 миллиарду долларов.