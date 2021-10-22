Американский фондовый рынок установил рекорд

Американский фондовый индекс Standard & Poor's 500 (S&P) на закрытии торгов в четверг, 21 октября, вырос до 4549,78 пункта (плюс 0,3 процента) и установил исторический максимум, свидетельствуют данные MarketWatch. Предыдущий рекорд был зафиксирован 2 сентября (4536,95 пункта).

Среди отраслевых субиндексов S&P 500 больше всего подорожали акции компаний по продаже потребительских товаров и технологических компаний. Бумаги энергетических компаний подешевели вслед за снижением нефтяных цен.

Индекс Dow Jones завершил день небольшим снижением (минус 0,02 процента, до 35 603,08 пункта). Причиной стало обрушение акций IBM почти на 10 процентов, до 128,33 доллара за штуку, после выхода квартального отчета. Выручка компании за третий квартал составила 17,62 миллиарда долларов, не оправдав ожидания аналитиков, прогнозировавших 17,77 миллиарда.

Индекс Мосбиржи 21 октября закрылся снижением, ставшим самым значительным более чем за два месяца. На открытии торгов 22 октября индекс сохранил позиции. К 11:40 он повысился на 0,46 процента и составлял 4237,87 пункта.