Индекс Мосбиржи показал сильнейшее падение за два месяца

Индекс Мосбиржи в ходе торгов на Московской бирже в четверг, 21 октября, упал на 1,61 процента, до 4218,63 пункта. До этого самое сильное процентное снижение по итогам дня индекс показывал два месяца назад — 19 августа 2021 года (минус 1,81 процента). Индекс РТС также заметно опустился — на 1,92 процента, до 1868,16 пункта.

Лидерами роста «голубых фишек» стали НЛМК (плюс 1,61 процента, до 224,26 рубля за акцию), «Полюс» (плюс 1,08 процента, до 13 999,5 рубля) и TCS Group (плюс 0,18 процента, до 7838,6 рубля). Аутсайдеры дня — «Татнефть» (минус 3,2 процента, до 562,1 рубля за акцию), «Лукойл» (минус 2,82 процента, до 7229 рублей) и «Магнит» (минус 2,45 процента, до 6153 рублей).

Курс доллара на 18:40 мск составлял 71,15 рубля (плюс 0,33 рубля), курс евро — 82,82 рубля (плюс 0,31 рубля). Биткоин торговался по 62 755 долларов за монету (минус 5,93 процента).

Нефть марки Brent торговалась по 83,46 доллара за баррель (минус 2,75 процента), марки WTI — по 81 доллару (минус 2,9 процента). Ноябрьские фьючерсы на газ стоили 1070 долларов за тысячу кубометров.