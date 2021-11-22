Ситуацию с «Роснано» назвали тестом для России

Ситуация с долгом компании «Роснано» может стать тестом на готовность государства нести финансовые потери. Об этом заявил РБК старший директор международного рейтингового агентства Fitch Константин Англичанов.

19 ноября на встрече с кредиторами руководство «Роснано» сообщило о накопленном непропорциональном долге и о необходимости корректировок финансовой модели. В тот же день Московская биржа по требованию Центробанка остановила торги всеми выпусками облигаций «Роснано» на 71 миллиард рублей. Позже ЦБ назвал причину таких действий — регулятор пытался не допустить инсайдерских сделок на фоне информации о проблемах компании. 22 ноября торги возобновились, однако облигации сильно подешевели.

«Мы сейчас наблюдаем некий тест, насколько применима была эта предпосылка (к тому, что единственный акционер “Роснано” в лице государства поддержит компанию — прим. “Ленты.ру”)», — заявил Англичанов. Если агентство усомнится в готовности акционера оказать своевременные меры поддержки, то это учтется при формировании рейтинга компании (нотчинга).

По словам специалиста, «Роснано» создано государством, и отделить их друг от друга практически невозможно. Одной из целей создания компании было развитие фондовых рынков, поэтому встает вопрос о готовности властей нести финансовые потери, связанные с этим, отметил он.

Англичанов напомнил, что на 75 процентов основного тела долга «Роснано» действует гарантия государства. «Мы можем применять так называемый override, который позволяет приравнивать рейтинг к государственному на основе этой гарантии», — пояснил Англичанов. По его словам, основную роль в оценке компании играет именно господдержка, без гарантий властей рейтинг был бы ниже. Англичанов заявил, что Fitch оценивает вероятность господдержки «Роснано» как высокую.

Утверждать, что государство не поддержало компанию, можно будет после 1 декабря — именно на этот день намечено ближайшее погашение рублевых бондов. Специалист не стал раскрывать сумму, необходимую для поддержки компании.

Ранее глава управляющей компании (УК) «Арикапитал Алексей Третьяков заявил, что в случае реструктуризации долгов «Роснано» начнется пересмотр рейтингов всех компаний со 100-процентным государственным участием. Под ударом рискуют оказаться «Газпром», ВЭБ, ГТЛК и «Аэрофлот».

На фоне новостей о проблемах «Роснано» 22 ноября российский фондовый рынок начал значительно снижаться. На 17:15 московского времени все 15 компаний из числа «голубых фишек» Мосбиржи ушли в минус. Больше всего подешевели бумаги материнской компании банка «Тинькофф» TCS Group, упав почти на восемь процентов. На 17:18 они торгуются по 6660,6 рубля (минус 6,11 процента).