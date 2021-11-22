Российский фондовый рынок упал в ходе торгов в понедельник, 22 ноября. Из 15 компаний «голубых фишек» Московской биржи на 13:15 мск лишь «Яндекс» продемонстрировал незначительный рост (плюс 0,15 процента, до 5978 рублей за акцию), остальные оказались в минусе, свидетельствуют данные площадки. Индекс Мосбиржи обновил двухмесячный минимум, опустившись ниже 4000 пунктов.

Больше всего упали акции компании TCS Group, владеющей банком «Тинькофф». Бумаги компании на Московской бирже рухнули до 6537,6 рубля за штуку (минус 7,85 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии 19 ноября).

Котировки TCS от TradingView Падение российского фондового рынка происходит на фоне проблем государственной компании «Роснано». 19 ноября на встрече с кредиторами было объявлено о накопленном непропорциональном долге и необходимости корректировок финансовой модели. Мосбиржа по требованию Центробанка остановила торги всеми выпусками облигаций «Роснано» стоимостью более 71 миллиарда рублей. 22 ноября торги возобновились, облигации падали до 80 рублей (минус 15,79 процента). На 13:10 мск они торгуются по 81,7 рубля. Генеральный директор управляющей компании (УК) «Арикапитал Алексей Третьяков считает, что в случае реструктуризации долгов «Роснано» начнется пересмотр рейтингов всех компаний со 100-процентным государственным участием. Сложности возникнут в «Газпроме», ВЭБе, ГТЛК, «Аэрофлоте» и других.

Платон Щукин