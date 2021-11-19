Названо «золотое время» для покупки валюты

Начальник управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Кучин назвал агентству «Прайм» лучшее время для покупки валюты с целью сохранить сбережения.

«"Золотое время" для покупки валюты с целью диверсифицировать свои сбережения — всегда. Никто не знает, где "дно или потолок" у курса валюты, поэтому правильнее покупать ее каждый месяц на часть сбережений», — рассказал аналитик.

Он посоветовал вкладывать купленную валюту в американские ценные бумаги или акции европейских компаний. Кроме того, эксперт предостерег россиян от покупки долларов или евро в спекулятивных целях, поскольку сложно предсказать, как поведут себя центральные банки в период турбулентности.

Ранее экономист, аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев спрогнозировал, что рубль и дальше будет падать, а доллар продолжит дорожать. Скорость этого процесса, по его мнению, будет зависеть от множества малопрогнозируемых факторов — геополитической обстановки, цен на нефть и газ, ситуации с коронавирусом и прочего.