ЦБ выступил против биткоина в России

Центральный банк России выступает против использования биткоина как платежного средства для расчетов внутри страны, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя банка Эльвиру Набиуллину. Глава ЦБ добавила, что в целом организация не видит вреда в цифровых валютах за исключением тех случаев, когда они «используются для сомнительных операций».

Набиуллина подчеркнула, что властям не следует поддерживать рынок криптовалют, передает ТАСС. «К криптовалютам как к частным валютам, которые претендуют на роль денег, мы относимся крайне негативно. Эти криптовалюты анонимны, за них никто не отвечает, и, на наш взгляд, ответственное государство не должно стимулировать их распространение и вытеснение из платежей», — подчеркнула глава ЦБ.

Однако Набиуллина добавила, что жителям России нужно дать альтернативу криптовалютам, и в данный момент Банк России занимается развитием таких цифровых проектов. «Я уже говорила про цифровой рубль — на наш взгляд, это должно развиваться», — рассказала она.

В сентябре председатель ЦБ перечислила достоинства цифрового рубля. По ее словам, у держателей этой валюты будет доступ к электронному кошельку вне зависимости от банка, где открыт счет. ЦБ планирует разработать цифровой рубль так, чтобы транзакции с ним стоили дешево. Набиуллина отметила, что тарифы на переводы будут не выше, чем в Системе быстрых платежей (СБП).

Кроме того, цифровой рубль получит отдельное правовое регулирование. В ноябре заместитель директора департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития Алексей Минаев рассказал, что необходимые поправки в законодательство будут внесены по итогам эксперимента по внедрению этой валюты, который пройдет в 2022 году.