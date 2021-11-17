Экономист объяснил скупку валюты россиянами

Рубль и дальше будет падать, а доллар продолжит дорожать, спрогнозировал в разговоре с «Лентой.ру» экономист, аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев. Скорость этого процесса, по его мнению, будет зависеть от множества малопрогнозируемых факторов — геополитической обстановки, цен на нефть и газ, ситуации с коронавирусом и прочего. Именно волатильность на валютном рынке и объясняет интерес россиян к формированию долларовых накоплений, добавил эксперт.

Ранее Центральный банк России опубликовал материалы, в которых говорится, что совокупный спрос россиян на наличную иностранную валюту в сентябре 2021 года составил 4,7 миллиарда долларов — на 48 процентов больше, чем в августе.

Долгосрочная инвестиция

По словам Коренева, рост спроса объяснялся неожиданным укреплением рубля, сделавшим долгосрочную покупку валюты более выгодной.

«Мало кто покупает валюту в качестве краткосрочного вложения: в основном это делают для того, чтобы сформировать пенсионные накопления, запас на черный день и так далее. Когда рубль начал укрепляться относительно доллара, в какой-то момент люди поняли, что ниже он уже не упадет, так что многие приняли вполне логичное решение продать запасы рублей и приобрести валюту», — объяснил экономист.

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Исторически рубль всегда дешевеет относительно доллара, так что выгода приобретения валюты, по словам Коренева, была очевидной. Но что дальше будет происходить с нацвалютой на короткой дистанции, зависит от очень большого количества факторов.

«Проблема в том, что все они малопрогнозируемы. Рубль укреплялся почти целый год, ослабление началось только после того, как на границе Польши и Беларуси начались проблемы, когда США начали обвинять Россию в том, что она собирает войска на украинской границе и вот-вот начнется война. Рынки, естественно, отреагировали, и рубль начал дешеветь. Этот разворот длился несколько дней, в результате чего те, кто купил валюту на прошлой неделе, сейчас оказались в приличном выигрыше», — заключил Коренев.

На этой неделе доллар укрепился к рублю, поднявшись до 73,41 рубля впервые с 22 октября. Ослабление российской валюты специалисты связывают с обострением миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. Страны Евросоюза рассматривают возможность введения санкций против России.