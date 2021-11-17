Совокупный спрос россиян на наличную иностранную валюту в сентябре 2021 года составил 4,7 миллиарда долларов — на 48 процентов больше, чем в августе. Об этом говорится в материалах Центрального банка России.

Относительно показателей сентября 2019 и 2020 годов рост составил 10 и 29 процентов соответственно. В первую очередь россияне бросились скупать доллары — спрос населения на американскую валюту в сентябре 2021 года по сравнению с августом увеличился на 58 процентов, до 3,2 миллиарда долларов, на европейскую валюту — на 30 процентов, до 1,4 миллиарда долларов. Доля долларов в структуре совокупного спроса выросла до 69 процентов (плюс 5 процентов по сравнению с августом), доля европейской валюты сократилась до 30 процентов (минус 4 процента).

В сентябре объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках (наделены полномочиями ЦБ на проведение определенного набора банковских операций) увеличился на 78 процентов, до 2,4 миллиарда долларов. На покупку долларов россияне потратили в 2,1 раза больше, чем в августе, на покупку европейской валюты — на 34 процента. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты выросло на 26 процентов, до 1,3 миллиона сделок. Средний размер сделки по покупке вырос на 42 процента, до 1907 долларов.

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в сентябре выросло на 18 процентов и составило 3,3 миллиарда долларов. Относительно сентября 2019 и 2020 годов объем совокупного предложения вырос на 14 и 26 процентов соответственно. Совокупное предложение населением долларов в сентябре увеличилось на 24 процента по сравнению с августом, до 2,4 миллиарда долларов, европейской валюты — на 3 процента, до 0,8 миллиарда долларов. Доля долларов в структуре совокупного предложения возросла на четыре процента, до 75 процентов, доля европейской валюты сократилась на три процента, до 24 процентов.

Чистый спрос граждан на наличную иностранную валюту в сентябре вырос в 3,3 раза — с 0,43 до 1,417 миллиарда долларов. Спрос на доллары вырос более чем в 10 раз, на евро — менее чем в два раза. В начале лета ситуация была иной. В июне чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту упал на 27 процентов по сравнению с маем и составил 0,7 миллиарда долларов. При этом спрос на доллар рухнул почти в четыре раза, а на европейскую валюту увеличился в 2,6 раза.

На этой неделе доллар укрепился к рублю, поднявшись до 73,41 рубля впервые с 22 октября. Ослабление российской валюты специалисты связывают с обострением миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. Страны Евросоюза рассматривают возможность введения санкций против России.