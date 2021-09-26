Блогер развенчал миф о 67 копейках за доллар в СССР

Блогер Максим Мирович в своем LiveJournal развенчал известный миф о том, что доллар в СССР стоил 67 копеек. Он рассказал, что в действительности американская валюта продавалась по курсу восемь-десять советских рублей.

Мирович напомнил, что в Советском Союзе долларов было совсем немного, а те, что были, главным образом использовались для приобретения импортной продукции. Монополией на осуществление валютных операций в стране обладал Госбанк и Внешторгбанк СССР. Тем не менее, в то время существовал подпольный рынок с «настоящим рыночным курсом», определявшийся только спросом и предложением, пишет блогер.

«Один доллар в 1960-80-е годы стоил около восьми-десяти советских рублей. Пойманным "валютчикам" с суммой до 25 долларов грозили сроки от трех до восьми лет, а если сумма была больше, то и сроки были больше, вплоть до смертной казни — к такой мере наказания в 1961 году приговорили валютчиков Рокотова, Файбишенко и Яковлева», — говорится в блоге.

Именно по цене от восьми до десяти рублей «валютчики» покупали доллары у иностранцев возле гостиниц, а затем с небольшим процентом перепродавали. Поэтому средняя зарплата, которая в СССР составляла 140-150 рублей, после развала страны и с приходом рыночной экономики почти за одну неделю превратились в 15-20 долларов в реальном валютном исчислении, что с точностью эквивалентно реальному курсу, бывшего в 60-80-е «подпольным», отметил Мирович.

«В замкнутой структуре можно рисовать любые курсы валют, но как только система становится частью глобальной экономики и выходит на рынок реального спроса и предложения — то реальность тут же вносит коррективы над всеми фантазиями», — подытожил блогер.

Ранее аналитики спрогнозировали изменения курса рубля до конца года. Финансисты заявили, что на курс рубля повлияет пандемия COVID-19. Из-за замедления мировой экономики на фоне возможных локдаунов курс валют развивающихся стран может упасть.