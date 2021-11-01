Раскрыты привлекательные валюты для накоплений в конце осени

Аналитик «Мир инвестиций» Зельцер: наиболее привлекательными валютами будут доллар и рубль

Эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Михаил Зельцер в беседе с РИА Новости раскрыл самые привлекательные валюты для накоплений в конце осени.

По словам специалиста, глобальный валютный рынок в ближайшие несколько месяцев ждут разнонаправленные тренды, с точки зрения накоплений наиболее интересными валютами будут российский рубль и доллар США. «Именно по рублю не все так однозначно: сейчас отечественная валюта, особенно с учетом позиции доллара на мировой арене, самая сильная в мире», — сказал аналитик.

При этом если выбирать между долларом и евро, считает эксперт, более интересным выглядит американский доллар. Он напомнил, что 3 ноября состоится заседание американского ЦБ, на котором может быть будет дан старт сокращению количественных программ США. «Во-вторых, товарные рынки могут уже начать процесс охлаждения на фоне очередной, но самой сильной волны пандемии», — считает Зельцер.

Как считает эксперт, доллар может получить значительную поддержку фактора замедления фискально-монетарного курса ФРС и укрепиться к большинству валют мира. Однако евро останется в проигрыше.

Зельцер заключил, что сильного ослабления рубля не ожидается, допускаются лишь технические отскоки валютных пар.

Ранее аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов заявил, что цены на энергоресурсы оказывают значительную поддержку рублю, но теоретически риск обвала валюты есть. По его словам, ухудшение международной обстановки или новые ограничительные меры против России могут повлиять на рубль.