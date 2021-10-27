Финансист оценил риск обвала рубля

Финансист Маслов: теоретически риск обвала рубля есть, несмотря на цены на энергоресурсы

Цены на энергоресурсы оказывают значительную поддержку рублю, но теоретически риск обвала валюты есть. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов.

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Маслов отметил, что, судя по последним новостям, вмешательство Китая в ценообразование внутреннего рынка угля уже снизило фьючерсы на ресурс в среднем на 12 процентов, а некоторые и вовсе упали на 30 процентов. Данный фактор может оказать негативное влияние на нефть, так как ее в последнее время часто рассматривают как дешевый товар, способный заменить дорогие газ и уголь, пояснил финансист.

Помимо этого, эксперт оценил влияние политических факторов на курс национальной валюты. По его словам, ухудшение международной обстановки или новые ограничительные меры против России могут повлиять на рубль. Мощная волна коронавируса также может сказаться на курсе, добавил Маслов.

Ранее заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров оценил возможность ослабления доллара. По его словам, рубль укрепляется на фоне растущих цен на нефть, газ, уголь, металлы, однако даже с учетом этих факторов прогнозировать курс доллара в диапазоне 60 рублей в ближайшей перспективе практически нереально.

